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楊梅油漆塗料工廠竄火 無人員受困

2017-02-14  14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區秀才路一家油漆塗料工廠，今天中午時值員工用餐休息時間卻發生火警，起火點從地上1層鐵皮構造的烤漆廠竄出，火勢猛烈，工廠負責人、員工見狀第一時間報警，也以滅火器進行初期滅火，楊梅消防分隊共調派48人、各式消防車19輛前往接力搶救。

火勢於半個小時內控制，並於下午1時10分撲滅，所幸無人員受困、受傷，起火原因另由消防局鑑識人員調查中。

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  • 楊梅油漆塗料工廠火警，火勢半小時撲滅、無人員受困。（記者李容萍翻攝）

    楊梅油漆塗料工廠火警，火勢半小時撲滅、無人員受困。（記者李容萍翻攝）

  • 楊梅油漆塗料工廠火警，火勢半小時撲滅、無人員受困。（記者李容萍翻攝）

    楊梅油漆塗料工廠火警，火勢半小時撲滅、無人員受困。（記者李容萍翻攝）

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