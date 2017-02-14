蝶戀花旅行社聲明：配合檢警調查、不逃避責任

台北市蝶戀花旅行聲明稿。（圖：觀光產業聯盟提供）

2017-02-14 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕遊覽車翻覆、造成33人死亡的蝶戀花旅行社，今天發布聲明表示，願配合檢警調查、不做過度揣測，若調查結果顯示確實有法律責任，蝶戀花將會負責、不逃避。

根據媒體綜合報導，蝶戀花旅行社有限公司由負責人周繼弘具名的聲明稿全文如下：

本公司針對這起遊覽車翻覆事故，感到相當遺憾，幾點聲明如下：

1. 本公司均有依旅行業管理規則投保相關責任保險，目前已派員著手進行傷亡者與家屬慰問部分，而日後保險金申請事宜，本公司也必定會提供協助。

2. 至於事發經過之始末，本公司目前不做過度的揣測，將會配合檢警單位的調查，以釐清事實、還原真相，倘若調查結果本公司確實有應負的法律責任，絕對秉持負責的態度、不會逃避。

3. 旅遊品質向來是本公司與全體員工努力的首要目標及責任，同時也會要求配合的業者務必遵循相關法令的規範，以提供旅客安心舒適的服務，對於目前各界諸多的批評與指教，本公司虛心接受，在此也承諾將會進行相關必要的改進，不會辜負長期以來支持本公司的消費者與社會大眾的期待與關心。