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蝶戀花卸責？ 出事司機女兒控：旅行社說謊！
2017-02-14 14:55
〔記者沈佩瑤／台北報導〕國道5車禍出事司機女兒康宜甄，今在台北第二殯儀館控訴旅行社說謊。
蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車昨發生重大事故，外界質疑司機過勞釀災，旅行公會全聯會發言人李奇嶽今稍早表示，據他們了解，司機在昨天出車前，有經過兩天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息。對此，康宜甄怒批旅行社推卸責任。
據康宜甄每天觀察，父親每天大概五、六點就要出門、晚上11點到家，隔天再繼續重複類似的工時，已經這樣五、六年，「這樣久了一定會很累」，她心疼表示，畢竟是爸爸，怎麼可能跟小孩子抱怨很累，但每天看爸爸就是很疲勞的回到家，洗個澡就睡覺了，「真的覺得爸爸很可憐。」
康宜甄批評，「明明就沒有休息，（公司）怎麼可以講他就是有休息！」對於公司說爸爸感冒請假在家休息，康宜甄否認說「其實也沒有」，她更質疑之前聽爸爸說老闆是個六十歲的人，「為什麼是個四十歲的人出來？」批評旅行社怎麼可以找別人來扛責任，「這樣根本就不對啊！」
她回想出事前，父親10號那天早上八點才回到家，睡一下之後就說要出去弄車子，因為隔天要跑合歡山，康宜甄怒批旅行社說父親休息兩天，「根本就是在跑合歡山，被公司拉去跑合歡山。」
康宜甄懷疑，公司根本想把問題推到自己爸爸身上，替父親感到委屈之外，她更直接用「很瞎」、「很扯」來表示對於旅行社說法的不滿。康宜甄說，父親幫公司賺錢，怎麼可以出了事卻把所有責任推到爸爸身上，這樣很不應該，而且超不負責任的。
康宜甄哽咽表示，父親出事前一天才收到朋友的喜帖，參加完別人婚禮後，她還告訴爸爸要長命百歲，等到她結婚，誰知道隔天就發生這種事情，「真的沒有辦法接受，太難了。」
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