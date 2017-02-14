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肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光

2017-02-14  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵賞花團遊覽車33死事故，與罹難康姓司機同事10多年的王姓駕駛驚爆，領隊在昨晚8時41分傳Line給他，訊息裡說的是「司機人不舒服，感冒」。

據《東森新聞雲》報導，王姓駕駛向記者直說「就只是人不舒服，感冒啦，沒有像外面報導的那樣嚴重」，並透露領隊在出事前有傳訊息給他，結果到晚間9時許就出事了，因此王姓駕駛認為並沒有外傳的超時工作、車輛保養等等原因。

王姓駕駛表示，該款車子都沒裝行車記錄器，不過的確有定時保養，司機也都依照規定休息，應該就是感冒不舒服。由於現場有檢警在進行車體勘驗，所以王姓駕駛話剛說完沒多久，就被檢察官帶走詢問。

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  • 國道遊覽車翻覆33死，與罹難康姓司機同事10多年的王姓駕駛驚爆，領隊在昨晚8時41分傳Line給他，訊息裡說的是「司機人不舒服，感冒」。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆33死，與罹難康姓司機同事10多年的王姓駕駛驚爆，領隊在昨晚8時41分傳Line給他，訊息裡說的是「司機人不舒服，感冒」。（記者羅沛德攝）

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