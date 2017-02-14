情人節毆打女友致死裝紙箱 逃逸外勞懊悔哭喊
一對印尼逃逸外勞情侶，原本逃到梨山打工，昨晚下山準備自首，跑到宜蘭市朋友家借住，結果今天一早卻傳出男方打死女。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕悲傷情人節！一對印尼逃逸外勞情侶，原本逃到梨山打工，昨晚下山準備自首，跑到宜蘭市朋友家借住，結果今天一早卻傳出男方打死女方，女生頭部多處外傷、滿臉鮮血、又腫又瘀青，被男生裝在紙箱中，送醫急救後不治，警方將男方以殺人罪嫌移送法辦。
2人昨晚下山，準備自首、等待被遣返回印尼，但是抵達市區時已經很晚，所以到宜蘭市中央商場找朋友借住，朋友開了一間印尼雜貨店，由於還有空房間，就收留他們住在店裡3樓，自己收店後就回家，但是鄰居從半夜2、3點開始就聽到兩人爭吵，因為講印尼話所以聽不懂內容，只聽到非常激烈的吵架聲，警方表示，疑似是因為感情因素吵架。
阿雅從房間出來，準備要下樓離開，阿杜更加生氣，拿起旁邊的鐵鍬就對阿雅猛打、猛敲，甚至用腳踹她，氣到摔破馬克杯，樓梯入口的牆壁上沾滿血跡，樓梯上也都是鮮血，等到阿杜回神，阿雅已經奄奄一息，阿杜把阿雅從樓梯拖到廁所門口，由於屋內有許多裝貨物的箱子，他找了一個大箱子，把阿雅以面朝下的跪姿裝進去，箱子不斷滲出鮮血。
警方指出，現場有清洗痕跡，但仍有血跡殘留。阿杜從廁所裝水試圖將血跡擦乾淨，旁邊飲水機上也還留著嘗試擦拭的毛巾，上方沾滿鮮血，現場仍殘留許多血跡，阿杜事後則懊悔的躲在房裡不斷哭泣，哭到早上，連鄰居都說，早上8點多經過時，有聽到男生哭喊的聲音。
朋友一早準備開店時，一到3樓，看到血跡四溢，發現大事不妙，趕緊報警，警方9點30分左右接獲報案，到店裡逮捕阿杜，救護人員將阿雅從紙箱中拖出來急救，但是當時阿雅全臉都腫起來，滿臉瘀青、鮮血，早已沒有呼吸心跳，送往醫院急救後仍宣告不治，屋內已經收拾好、擺放在房間的行李，顯的相當諷刺。
阿杜被逮捕後，向警方表示，當時就像中邪一樣，不知道為什麼自己會那樣。警方指出，兩人都是在2011年來到台灣工作，2012年即逃逸至今，阿雅頭部有多處外傷，右邊額頭附近還有一個1公分寬、2公分深的傷口，疑似被鐵鍬敲打造成，頭部外傷初判是致命傷，全案依照刑法殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
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標題：情人節毆打女友致死裝紙箱 逃逸外勞懊悔哭喊
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