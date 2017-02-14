| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

遊覽車翻車意外 賴正鎰憂台旅形象重挫

賴正鎰表示，一例一休上路時，遊覽車公會曾多次向商總反映司機不好請，希望政府對能對產業素質培養以及人力培養多加重視。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-02-14  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號昨晚發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡、11人輕重傷，商總理事長賴正鎰擔心此事會重挫台灣旅遊形象，提到遊覽車公會多次向商總反映司機難尋，建議政府應加強遊覽車安檢及人才培養。

根據《中央社》報導，賴正鎰認為昨晚車禍對台灣旅遊是一大重挫，政府應該再加強遊覽車的檢查，而此次意外可能也和整體客運、運輸產業的結構有關。賴正鎰表示，一例一休新制上路時，遊覽車公會曾多次向商總反映司機不好請，客運公司也遇到同樣的問題，希望政府對能對產業素質培養以及人力培養多加重視。

至於此事是否和司機過勞有關，賴正鎰說：「依台灣運輸距離而論，司機一天開車8到10小時是常有的，不能說是過勞，這次事件也跟司機年齡有關。」建議政府應該培育一套人才培育法，讓相關業界可以加入年輕生力軍。

廣告
  • 商總理事長賴正鎰擔心遊覽車意外會重挫台灣旅遊形象。（記者陳薏云攝）

    商總理事長賴正鎰擔心遊覽車意外會重挫台灣旅遊形象。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賞櫻團 賴正鎰 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：遊覽車翻車意外 賴正鎰憂台旅形象重挫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.