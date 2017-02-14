遊覽車翻車意外 賴正鎰憂台旅形象重挫

賴正鎰表示，一例一休上路時，遊覽車公會曾多次向商總反映司機不好請，希望政府對能對產業素質培養以及人力培養多加重視。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-02-14 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號昨晚發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡、11人輕重傷，商總理事長賴正鎰擔心此事會重挫台灣旅遊形象，提到遊覽車公會多次向商總反映司機難尋，建議政府應加強遊覽車安檢及人才培養。

根據《中央社》報導，賴正鎰認為昨晚車禍對台灣旅遊是一大重挫，政府應該再加強遊覽車的檢查，而此次意外可能也和整體客運、運輸產業的結構有關。賴正鎰表示，一例一休新制上路時，遊覽車公會曾多次向商總反映司機不好請，客運公司也遇到同樣的問題，希望政府對能對產業素質培養以及人力培養多加重視。

至於此事是否和司機過勞有關，賴正鎰說：「依台灣運輸距離而論，司機一天開車8到10小時是常有的，不能說是過勞，這次事件也跟司機年齡有關。」建議政府應該培育一套人才培育法，讓相關業界可以加入年輕生力軍。