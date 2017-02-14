威總之子疑勒斃女諮商師 校方：不清楚私人關係

威總之子疑勒斃學校女諮商師，校方：不清楚兩人私人關係。（記者蘇孟娟攝）

2017-02-14 14:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕就讀台灣體育運動大學研究所的前職棒教練陳威成之子，驚傳疑有情感糾紛勒斃學校女諮商師，校方指出，學生就讀研究所三年級，大四時因說話直白、口氣衝突，同儕關係不佳，開始接受擔任學校心理諮商師的被害人輔導諮商迄今，事前兩人均無異樣，校方對兩人的私人關係毫無所悉，對於事件也倍感震驚。

學校主任祕書張武隆指出，陳姓學生大學讀的是球類系，可能受父親是職棒名將薫陶下，也發展棒球專長，但最後未入選體大的棒球校隊，研究所改攻讀運動管理系，目前就讀研三。

張武隆指出，陳生表現均正常，惟因說話常口氣較衝，跟同儕屢有口角衝突，同儕關係不佳，當時在老師的反映下，校方安排學生接受心理諮商，由鄭姓諮商師進行輔導迄今。

張武隆說，學生約二週到一個月接受諮商一次，經了解後，包括女諮商師的同事及學生同學，均無人清楚兩人私下關係，對於事件校方既震驚又遺憾。

張武隆強調，女諮商師到校四年，目前還單身，很有愛心，十分關心學生，且工作態度十分熱誠，不少學生均把她當「大姊姊」，家人之前在與她失去連絡時，也曾致電學校找人，但因學校還在放寒假，學校同仁也不清楚她的動態，對於女諮商師遇害，校方倍感不捨與婉惜。

至於學生，張武隆說，學生在該校從大學到研究所養成迄今7年，不料卻發生這事件，校方也倍感自責與漸愧；未來會再加強負責心理輔導相關業務的職員工作研習，畢竟面對的均是大學以上的成人，輔導不易。