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疲勞駕駛？司機買檳榔畫面曝光 工時應12小時

2017-02-14  13:56

〔記者張安蕎／新北報導〕國道五號遊覽車翻覆釀33死11傷慘劇，司機康育薰居住的社區調閱監視器畫面發現，13日早上8點6分，康育薰到住家附近的檳榔攤買檳榔，隨後騎著摩托車，準備赴台北開遊覽車，載團至武陵賞櫻，檳榔攤販驚嚇表示，康育薰上班前都會來買檳榔，「沒想到是最後一次見到他！」

當天康育薰早上9點上班，意外發生時間則是晚間9時04分，包含休息時間在內，在外應是12小時，並非外傳6時30分出團、開車往返的時間超過14小時以上，但事故仍不不排是除疲勞駕駛所致。

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  • 司機康育薰13日早上8點還在住家附近的檳榔攤買檳榔，並非外傳6時30分出團，開車往返的時間應為12小時。（記者張安蕎翻攝）

    司機康育薰13日早上8點還在住家附近的檳榔攤買檳榔，並非外傳6時30分出團，開車往返的時間應為12小時。（記者張安蕎翻攝）

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