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台版古惑仔！為1萬債務糾眾砸車、當街砍人

2017-02-14  14:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子為追討1萬債務，撂張姓等10名男子，砸毀對方車子，見對方前來理論，以台語大喊：「給他死！」，張等人聞聲，一擁而上，分持開山刀、球棒，朝對方頭、背等要害毆擊，險些被打死，手段兇殘。基隆地檢署今天將林等11名惡煞全依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，27歲林姓男子去年4月間，打電話向盧姓男子追討1萬元債務，與接電話的許姓男子起口角。

林因此心生不滿，撂張姓等10名男子，分乘5輛車，到盧的新北市金山區住處理論。

林一行人到盧住處後，只看到盧的車，未見他人，林與詹男生竟持球棒將盧的車窗擊破，再打電話給盧，約在水尾漁港談判。

盧接到電話帶許等3人赴約，詹一到場，許就跳出來持球棒打林的頭。

林不甘被打，對許以台語大喊：「給他死！」，與張等10人分持開山刀、球棒衝向許，朝他頭、背、四肢等處毆擊、砍殺。

要不是經盧與盧的李及陳姓2名友人勸阻，許恐被張等10人打死，但仍受有頭部顏面、四肢軀幹多處割傷，右下肢肌腱、神經受損及右趾骨折。

基隆地檢署認定，林等11人持開山刀、棍棒朝許的頭、背等要要部位毆擊、砍殺，全數涉犯殺人未遂罪，將林等11人起訴。

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  • 為一萬債務，台版古惑仔砸車、當街砍殺對方，手段兇殘，基隆地檢署將11名惡煞全依殺人未遂罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    為一萬債務，台版古惑仔砸車、當街砍殺對方，手段兇殘，基隆地檢署將11名惡煞全依殺人未遂罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

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