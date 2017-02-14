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營業執照遭撤 友力通運喊冤：車是蝶戀花的

支離破碎的遊覽車車體上方寫著友力通運與蝶戀花旅行社。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆案，除了旅行社蝶戀花將接受調查並負起相關責任外，該車輛所屬的「友力通運」，遭到交通部長賀陳旦撤銷營業執照，對此，友力通運喊冤說，車是蝶戀花旅行社的。

根據《聯合新聞網》報導，國道5號昨晚發生賞櫻團重大車禍，交通部長賀陳旦表示，這件事件暴露出交通部對相關業別管理不夠嚴厲，因事故情節重大，即刻起撤銷友力通運營業執照；對此，友力通運黃姓負責人表示，尚未收到通知，但他喊冤說，出事遊覽車是靠行車，車是蝶戀花旅行社的，司機也是旅行社所聘請，責任卻全由他們承擔。

黃姓負責人質疑，交通部沒有經過一定程序就宣布撤照，並說到之前幾次重大事故，政府也沒撤銷其他公司營業執照，他強調公司會配合調查，但盼相關單位能釐清責任歸屬。

交通部長賀陳旦上午表示，這件事件暴露出交通部管理不夠嚴厲，並提出4點說明，含依公路法77條在發生重大違規情節時，撤銷友力通運遊覽車的營業執照；遊覽車評鑑被評為丙、丁等業者再去調查，如果限期改善沒做好，就依照公路法47條，停止業者部分營業，甚至是停止營業執照。

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