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回鄉弔唁親友 男子返家途中車禍亡

2017-02-14  13:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕家住新北市的邱姓男子與妻子南下雲林崙背弔唁親友，開車北返途中在台19線與雲16線道路口與一輛機車相撞，邱男的自小客車失控翻覆衝撞安全島號誌桿，邱男傷重送醫不治。

西螺警方12日下午1點半左右接獲報案，指崙背羅厝村台19線與雲16線道路口發生自小客車與機車擦撞車禍，警方到場發現自小客車翻覆，車子扭曲變形駕駛及乘客受困車內，崙背消防分隊獲報到場搶救，以油壓剪破壞車體將男駕駛及女乘客救出送醫。

警方調查，駕駛邱姓男子67歲，事故發生當天一早與妻子開車從新北市到雲林崙背弔唁親友，返家途中行經該路口與53歲廖姓男子騎乘機車相撞，自小客車失控翻覆滑行衝撞安全島上號誌桿，撞擊力道猛烈，邱男傷重送醫不治，妻子及廖姓騎士均受傷，無生命危險，肇事原因由警方調閱行車記錄器、周邊監視器釐清中。

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  • 雲林崙背羅厝村台19線與雲16線道路口發生自小客與機車相撞事故，自小客車駕駛傷重不治。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林崙背羅厝村台19線與雲16線道路口發生自小客與機車相撞事故，自小客車駕駛傷重不治。（記者黃淑莉翻攝）

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