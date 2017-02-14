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南毒北運！ 毒梟喇叭音箱暗藏4公斤安非他命

2017-02-14  14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕南毒北運！刑事警察局中部犯罪打擊中心，昨天於桃園市區內，緝捕從高雄市運輸毒品到北部販售的劉姓毒梟，劉嫌很不配合，猛嗆「有沒有搜索票？憑什麼搜車？」，警方搜查甚久，在汽車後座的喇叭音箱內查獲第二級毒品安非他命4公斤，他頓時傻眼無話可說，這些毒品以黑市批發價每公斤25萬至30萬元計算，市價超過100多萬元，可供應4萬餘人次吸食。

中打在去年底接獲線報，指綽號「顯仔」的劉姓男子，涉嫌從南部載運毒品到桃園地區販賣，中打報請桃園地檢署指揮偵辦，另有桃園府警察局大園分局、高雄市政府警察局左營分局等單位協助，歷經1個多月跟蹤，發現劉嫌是「南毒北運」，且昨天（13日）要從高雄市運輸一批毒品到桃園市。

警方昨天晚間一路尾隨劉嫌至桃園市桃園區大興西路一間汽車旅館旁交易毒品時，趁劉嫌下車不備時逮捕，並持搜索票搜車，不過，劉嫌很不配合，質疑警方憑什麼搜車，警方答覆有搜索票，目標是查緝毒品，他又回嗆「毒品？什麼毒品？我沒有毒品啊！」警方搜索20多分鐘，卻沒有收穫，正在納悶時，眼尖的員警見後座有一個喇叭音響頗怪異，打開音箱時，發現裡面有隔板，打開隔板之後，又是一層隔板，再打開第二層隔板，赫然發現是4公斤的毒品，劉嫌囂張的神情，也立即黯淡下來。

警方查獲第二級毒品安非他命4大包，毛重4公斤與現金3萬6000元，另有電子磅秤1臺等證物，調查顯示，劉嫌販毒人脈集中於桃園地區，他才會「南毒北運」，中打指出，近期毒品缺貨價格高，以大盤價計算，這批毒品市價超過100萬元，如果以零售價格計算，市價超過500萬元，再以每次吸食0.1公克計算，4公斤毒品可供應4萬多人次吸食，全案依毒品危害防制條例法辦。

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  • 警方打開兩層隔板，在音箱內查獲4公斤毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    警方打開兩層隔板，在音箱內查獲4公斤毒品。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方在音箱內查獲4公斤毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在音箱內查獲4公斤毒品。（記者張瑞楨翻攝）

  • 4公斤安非他命，可供應4萬餘人次吸食。（記者張瑞楨翻攝）

    4公斤安非他命，可供應4萬餘人次吸食。（記者張瑞楨翻攝）

  • 嗆聲「憑什麼搜車？」的劉嫌（圖右），見毒品被查獲，囂張神情轉為黯淡。（記者張瑞楨翻攝）

    嗆聲「憑什麼搜車？」的劉嫌（圖右），見毒品被查獲，囂張神情轉為黯淡。（記者張瑞楨翻攝）

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