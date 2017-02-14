遊覽車33死 警政署2名職員罹難
2017-02-14 14:00
國道遊覽車翻覆，33位罹難者中有2名警政署職員。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團遊覽車昨晚在國道翻覆造成33死11傷，警政署長陳國恩今日在臉書「NPA 署長室」透露，有兩名警政署資訊室的同仁也在罹難者名單內，讓他感到相當悲痛。
陳國恩表示，事發後警政署正忙著聯繫國道警察、雙北警局、刑事警察局，要求他們派員協助搶救與鑑識，在他正要出發去現場時，卻收到了1則訊息，內容是「報告署長，國道五號的那件車禍，有兩名署內資訊室的同仁罹難……」
陳國恩感嘆，有1名罹難同仁已經為警政署服務38年了，再過1個月就要退休，而且她的丈夫也在同行旅客當中，讓他感到十分心痛。陳國恩允諾逝世同仁的家屬，會竭盡全力處理善後，最後他也為11名傷者祈福。
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