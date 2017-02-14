| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

遊覽車33死 警政署2名職員罹難

國道遊覽車翻覆，33位罹難者中有2名警政署職員。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  14:00

〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團遊覽車昨晚在國道翻覆造成33死11傷，警政署長陳國恩今日在臉書「NPA 署長室」透露，有兩名警政署資訊室的同仁也在罹難者名單內，讓他感到相當悲痛。

陳國恩表示，事發後警政署正忙著聯繫國道警察、雙北警局、刑事警察局，要求他們派員協助搶救與鑑識，在他正要出發去現場時，卻收到了1則訊息，內容是「報告署長，國道五號的那件車禍，有兩名署內資訊室的同仁罹難……」

陳國恩感嘆，有1名罹難同仁已經為警政署服務38年了，再過1個月就要退休，而且她的丈夫也在同行旅客當中，讓他感到十分心痛。陳國恩允諾逝世同仁的家屬，會竭盡全力處理善後，最後他也為11名傷者祈福。

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 警政署 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆 陳國恩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：遊覽車33死 警政署2名職員罹難


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.