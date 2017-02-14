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情人節買毒與情人毒趴 還沒狂歡就GG了

2017-02-14  13:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市27歲黃姓男子買了70包K毒咖啡，情人節要與女友狂歡毒趴，不料，今晨還沒狂歡就被保大特警查獲，警方訊後將他依毒品危害防制條例送辦，並擴大循線追查毒品來源。

保大隊特勤中隊小隊長郭志鴻、警員柯瀚翔、楊金茂於今晨1時20分，巡邏經苓雅區建國一路附近，發現黃男騎乘機車未扣好安全帽，而且還邊講手機邊蛇行，相當危險，特警下車攔查、勸導。

黃男向警方表示已遭警察攔查多次時，特警發現該機車前置物箱有1包白色粉沬，疑似毒品，黃男突然變得緊張語塞，還要求抽菸紓緩壓力，警方要求黃男打開座椅置物箱，果然查獲K毒啡包70包，重213.55公克，黃男只好坦承吸毒，但否認販毒。

他供稱，迎接情人節準備跟女友狂歡一下，花了6800元向綽號「阿偉」藥頭購毒，沒想到還沒沒狂歡就被逮，警方懷疑黃嫌攜帶數量太多，不無有販毒嫌疑，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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  • 情人節買毒與情人毒趴，黃姓男子弟（右）還沒狂歡就GG了。（記者黃良傑翻攝）

    情人節買毒與情人毒趴，黃姓男子弟（右）還沒狂歡就GG了。（記者黃良傑翻攝）

  • 情人節買毒與情人毒趴，黃姓男子弟（左）還沒狂歡就GG了。（記者黃良傑翻攝）

    情人節買毒與情人毒趴，黃姓男子弟（左）還沒狂歡就GG了。（記者黃良傑翻攝）

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