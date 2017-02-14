國5重大車禍意外 中華科大女生傷勢穩定

2017-02-14 13:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕國道5昨夜傳出重大遊覽車意外，目前已釀33死11傷憾事，傷患中有1名中華科技大學的女學生，校方表示，該生臉部撕裂傷、大腿骨折，經緊急送醫治療，目前狀況穩定，但仍在加護病房觀察中。

中華科大主任秘書謝宗煌表示，受傷的是該校進修部大三升大四的女學生，昨夜11點多校方接獲通知，立刻派出教官到醫院關切，女學生的阿姨、舅舅及男朋友也趕到，據了解，女學生送醫時臉部有撕裂傷、大腿骨折等，被送到仁愛醫院緊急治療，目前狀況穩定，但仍在加護病房觀察中。

謝宗煌說，今天上午女學生的導師跟系主任也趕到醫院關切，而校方也將提供各方面的必要協助，如協助家屬進行相關的緊急救難金申請，而因大學即將開學，女學生的課業、輔導等問題也會協助解決，不會有問題。