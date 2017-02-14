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賞櫻團專車擦撞 國光：駕駛須試駕、七成是新車

2017-02-14  13:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社昨日武陵賞櫻團才發生重大車禍，今日國光客運上午也發生武陵賞櫻專車擦撞意外，國光總經理吳忠錫表示，初步了解是行經大同鄉南山路段時，在一個髮夾彎對向車輛侵占中線，駕駛緊急閃避才導致後輪跌入水溝。

對於賞櫻團的駕駛與車輛安排，吳忠錫說因為有配合政府武陵櫻花季疏運，全部都是用高規格檢視，使用的車輛平均車齡不到2年，且當中有70％是新車。所有要載旅客上山賞櫻車輛，全都有安裝油壓減速器、電子剎車輔助系統、防追撞系統、abs防鎖死煞車系統、胎壓偵測器等；駕駛方面也都經過兩趟試駕才能載客上路，公路總局也於2月5日、6日進行總視察。

駕駛工作時間方面，為了避免疲勞駕駛，吳忠錫說國光的武陵賞櫻行程，從上午5點發出第一班車、7點是末班車，單趟車程大約3.5小時至4小時，行駛過程中會停靠2個休息站，中午也有休息；駕駛到武陵後就可以休息，並有安排休息室，下午2點開出回程首班車，大約6點能回到台北。

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  • 國光客運賞櫻專車，今天上午10點多行經大同鄉南山路段時擦撞護欄。（圖由讀者提供）

    國光客運賞櫻專車，今天上午10點多行經大同鄉南山路段時擦撞護欄。（圖由讀者提供）

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