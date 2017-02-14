勞檢上門無人應 蝶戀花網路負評多
2017-02-14 13:38
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社武陵賞櫻團發生重大事故，上午不少老顧客聚集到旅行社登記地址關心或要求退費。受訪顧客表示，蝶戀花的行程安排的地點多而且便宜，因此才願意一再光顧，但遊覽車搭乘經驗確實不好，時常在山路也開得很快。並且，蝶戀花承租遊覽車的友力通運有限公司，在105年遊覽車客運業安全與服務品質評鑑的評鑑結果也是少數的「丙等」。
蝶戀花旅行社開團的旅行團網路評價不佳，除行程屢遭抱怨外，行車安全也令人頭痛，有民眾在網路留言抱怨「車輛非常老舊，車輛如在途中故障公司完全不予理會 」、「司機太急性子車子開太快一直按喇叭，害我們山路快暈車 」，就算是旅行社董事長周繼弘親自帶團，也被批評「脾氣很差，對導遊小姐的口氣也很不好，更糟糕的是還在車內抽菸弄得整車都是菸臭味，實在很令人擔心行車安全，一路上都提心吊膽，有些同車遊客也覺得反感，但因為怕影響周老闆開車情緒，所以只好忍氣吞聲。 」
上午實際走訪蝶戀花旅行社，一早就有一群老顧客守候在門前，但蝶戀花登記在3樓，樓梯間鐵門深鎖讓人無法進入，不僅消費者退費無門，勞檢人員上門按電鈴也沒人回應。
在場分享實際經驗的老顧客也說，司機跑行程都在趕時間，開車都開很快，山上的大彎也是一下就彎過去，確實容易讓人暈車。
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