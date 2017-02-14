賞櫻專車回程視訊 成母子最後對話

2017-02-14 13:44

〔記者俞肇福／新北報導〕沒想到與媽媽的電話視訊結束，竟是天人永隔。國道5號遊覽車13日晚間9點許翻覆，造成33死11人輕重傷，1名家住金山的莊姓婦人，跟5名親戚及鄰居，參加蝶戀花武陵賞櫻團，莊婦在遊覽車回程途中，還跟兒子視訊，怎料視訊才結束，便發生車禍，莊婦兒子連夜從台南北上，看母親最後一面。

莊婦兒子說，「媽媽昨天晚上才跟我視訊，說要看一下孫子」！他表示，13日晚上8時40分，媽媽賞櫻完還在車上用手機跟他視訊，聊了10幾分鐘，除了報平安之外，還要求要看愛孫，聊天一陣子，親戚在媽媽旁邊說，「手機快沒電了，回家再看！」就掛上電話，誰知道晚間9時許就出事。

莊男說，看到電視新聞跑馬燈打出武陵農場賞櫻團遊覽車翻覆，在電視上看到媽媽的名字，他便急忙搭夜車北上，沒想到居然是在殯儀館見媽媽最後一面，莊男的話還沒講完，早在眼眶中打轉的眼淚，便不聽使喚的撲簌簌流下。

莊男難過的說，他沒想到抱著兒子與媽媽的視訊電話，竟成為跟母親最後的對話。