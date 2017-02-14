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肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光 明華園愛的波麗路台中登場
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連續上班不堪負荷 同事爆料司機感冒公司不准假

有同事爆料，指康姓司機已經不堪連日上班而感冒，但公司卻不准他休假，直指公司血汗。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對此次遊覽車重大事故，康姓遊覽車司機是否過勞駕駛引起關注，旅行公會與蝶戀花旅行社業者指出康姓司機在行前已休假2天，卻遭到康姓司機女兒打臉「父親從過年上班到昨天」，現在更有同事爆料，指康姓司機已經不堪連日上班而感冒，公司卻不准他休假。

根據《蘋果日報》報導，此次遊覽車意外造成33人死亡、11人輕重傷，旅行公會發言人李奇嶽與蝶戀花旅行社負責人周繼弘今出面表示康姓司機休息2天後才上工，應該沒有過勞情形。一名蝶戀花旅行社的司機爆料，康姓司機已經連續4天跑「一日行」，後3天還是「連跑武陵」，身體早已不堪負荷而感冒，向公司請假也被拒絕。

然而打臉旅行社說法不只一樁，康姓司機女兒對外表示，父親只有在除夕前1天休假，之後一路上班到昨日，等同連上16天，昨日得知消息，趕往二殯後確認父親不幸罹難後，讓她和家人難以接受。

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