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國5翻車駕駛兒嗆聲 要讓蝶戀花付出代價！

遊覽車翻覆事件中，被移過勞的駕駛康育薰不幸身亡。（圖擷取自康育薰臉書頁）

2017-02-14  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團翻車事件讓遊覽車司機過勞現象引起討論，不幸身亡的駕駛康育薰被疑因工時太長、疲勞駕駛，導致這次悲劇，除了他的女兒出面表示父親工時過長以外，康姓駕駛的兒子也在臉書上暴怒，嗆聲要蝶戀花旅行社付出代價！

康姓駕駛的兒女突然面臨喪父之痛，兒子難掩悲憤之情，在臉書上PO出蝶戀花旅行社的照片，並且怒嗆：「我會讓你付出非常大的代價，你們這間公司如果沒有出來面對，就是我自己過去找你們處理。相信我，我絕對辦得到。」

康姓駕駛的女兒也出面表示，從除夕開始上班到10日，休息當天也是上午8時才到家、下午就去查看車子狀況，接下來兩天也都上班。且父親出團前曾對家人表示，「車子較老舊」。

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  • 康育薰的兒子面臨喪父之痛，在臉書頁上怒嗆要讓蝶戀花旅行社付出「非常大」的代價。（圖擷取自康育薰兒子臉書頁）

    康育薰的兒子面臨喪父之痛，在臉書頁上怒嗆要讓蝶戀花旅行社付出「非常大」的代價。（圖擷取自康育薰兒子臉書頁）

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