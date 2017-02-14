| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

元宵返台東發生意外 母為兒器捐

2017-02-14  13:20

［記者王秀亭／台東報導］原本在台北工作的35歲方杜姓男子，日前與母親回老家台東過元宵節，卻在元宵節凌晨騎摩托車自撞，重創腦部陷昏迷，方杜姓男子的母親決定讓兒子遺愛人間，今天清晨進行器捐，捐出心臟、腎及眼角膜給5位等待器捐病患。

方母表示，一家人為了謀生舉家北上，兒子在醫院擔任廚師工作，自己則是北部某醫院的病服員，趁著元宵節全家回到台東參加神明遶境活動，想不到兒子與朋友聚會後竟發生意外。

據了解，方母的丈夫、大兒子這幾年相繼過世，近日又面對愛子突如其來的意外，雖然難以接受，但在醫院工作多年，早已看盡生老病死，當醫師說明愛子傷勢後，決定進行器官捐贈。

方母表示，自己早已簽下器捐同意書，20年前自己的三哥在花蓮過世，也為哥哥器捐，雖然對兒子的離去相當不捨，與其讓兒子化為灰燼，不如變成別人的小天使，讓他的生命繼續延續下去。

經評估後，方杜先生捐出心臟、腎及眼角膜，今天清晨由中國醫藥學院及花蓮慈濟醫院到台東馬偕醫院摘取，隨即返院並以最快速度植入有需要的病患。東馬牧師潘稀祺說，方母的決定，讓兒子化小愛為大愛，將可用器官給需要的人，正是「用愛心接力，讓生命延續」的精神。

廣告
  • 方母與兒子做最後的告別。（記者王秀亭翻攝）

    方母與兒子做最後的告別。（記者王秀亭翻攝）

  • 方杜先生進行器捐前，方母緊握兒子的手，做最後的告別。（記者王秀亭翻攝）

    方杜先生進行器捐前，方母緊握兒子的手，做最後的告別。（記者王秀亭翻攝）

  • 花蓮慈濟醫院及中國醫院學院今天清晨到台東馬偕醫院摘取器官，隨即返院為病患手術。（記者王秀亭翻攝）

    花蓮慈濟醫院及中國醫院學院今天清晨到台東馬偕醫院摘取器官，隨即返院為病患手術。（記者王秀亭翻攝）

  • 東馬牧師潘稀祺為方杜先生進行禱告。（記者王秀亭翻攝）

    東馬牧師潘稀祺為方杜先生進行禱告。（記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 器捐
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：元宵返台東發生意外 母為兒器捐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.