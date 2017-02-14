元宵返台東發生意外 母為兒器捐

2017-02-14 13:20

［記者王秀亭／台東報導］原本在台北工作的35歲方杜姓男子，日前與母親回老家台東過元宵節，卻在元宵節凌晨騎摩托車自撞，重創腦部陷昏迷，方杜姓男子的母親決定讓兒子遺愛人間，今天清晨進行器捐，捐出心臟、腎及眼角膜給5位等待器捐病患。

方母表示，一家人為了謀生舉家北上，兒子在醫院擔任廚師工作，自己則是北部某醫院的病服員，趁著元宵節全家回到台東參加神明遶境活動，想不到兒子與朋友聚會後竟發生意外。

據了解，方母的丈夫、大兒子這幾年相繼過世，近日又面對愛子突如其來的意外，雖然難以接受，但在醫院工作多年，早已看盡生老病死，當醫師說明愛子傷勢後，決定進行器官捐贈。

方母表示，自己早已簽下器捐同意書，20年前自己的三哥在花蓮過世，也為哥哥器捐，雖然對兒子的離去相當不捨，與其讓兒子化為灰燼，不如變成別人的小天使，讓他的生命繼續延續下去。

經評估後，方杜先生捐出心臟、腎及眼角膜，今天清晨由中國醫藥學院及花蓮慈濟醫院到台東馬偕醫院摘取，隨即返院並以最快速度植入有需要的病患。東馬牧師潘稀祺說，方母的決定，讓兒子化小愛為大愛，將可用器官給需要的人，正是「用愛心接力，讓生命延續」的精神。