親人早上宣布不治 家屬泛淚這樣說…
2017-02-14 13:27
〔記者陳紜甄／台北報導〕今早10點多左右，萬芳醫院宣布，國道五號事故車禍，一位63歲孫姓男傷者，宣告不治。同時間，死者家屬50歲的孫先生正在第二殯儀館打理死者大體從萬芳醫院運送第二殯儀館的後續事宜。孫先生神情嚴肅、冷靜，他表示，車禍事故傳出後，今天一整天都沒睡，在萬芳醫院與第二殯儀館兩邊跑，打理叔叔與嬸嬸後事。雖然談起2位長輩過世，眼眶泛淚，不過，他仍想為蝶戀花旅行社說句公道話，遊覽車出事是意外，「不會怪旅行社」。
孫先生看到媒體一面倒指責蝶戀花旅行社，就想為他們講公道話。他說，蝶戀花旅行社是合法有良心的旅行社，行程價格偏低，主要經營銀髮族市場。他看現場遊覽車事故，車子不是駕駛過勞或是車速過快跌落，實屬意外，實在不能怪旅行社，自己「也不會去怪他們」。
孫先生表示，叔叔與嬸嬸都是蝶戀花旅行社的老客戶，他自己也是會員之一，並曾多次報名參加旅行社的旅行團，包含大甲鎮瀾宮一日遊、阿朗壹古道3天2夜的行程。孫先生指出，蝶戀花旅行社團費便宜，例如台中一日遊行程僅需300元，北海岸一日遊也只要250元，因此吸引許多老人家參加蝶戀花旅行社的行程。因為蝶戀花行程便宜且推出不少秘境行程，很多老人家要參加活動時，都很開心地出門。但他也指出，便宜難免就會住到比較差的旅館。
記者詢問發生如此重大事故，之後有機會是否還會參加蝶戀花行程？孫先生表示，等叔叔與嬸嬸的後事辦完，之後還是會參加。
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