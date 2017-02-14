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盼給死者尊嚴！ 洪媽媽投訴為何不用帷幕罩遺體？

芳苑警方處理現場死亡車禍時，使用「藍色帷幕組合」罩住遺體。（記者顏宏駿翻攝）

2017-02-14  13:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕武陵賞櫻團車禍，造成多人死傷，在搶救的過程中，一具具遺體被抬出集中，畫面怵目驚心，一名媽媽投訴本報說，彰化警方在處理死亡車禍時，都會使用「藍色的帷幕組合」將遺體罩住，讓往生者有尊嚴，也避免經過的民眾產生懼怕的心理，這個方式應擴及全台。

家住二林的洪姓媽媽說，家人往生已經夠不幸，誰都不願往生的家人再曝露在鏡頭下，昨天她看到一具具的遺體蓋著白布被集中起來，心裡無比震憾和哀傷。

她說，昨天災難現場「萬事莫如救人急」，她不忍再苛責，但以後類似的重大災難仍可能再發生，在救災的過程中，應考慮到死者尊嚴的保護。

她舉例，芳苑警分局轄區去年發生幾起死亡車禍，警方都在第一時間就拿出藍色的「帷幕組合」將遺體罩住，讓外人無法直視遺體，比覆蓋白布更恰當，值得各界參考。

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  • 芳苑警方處理現場死亡車禍時，使用「藍色帷幕組合」罩住遺體。（記者顏宏駿翻攝）

    芳苑警方處理現場死亡車禍時，使用「藍色帷幕組合」罩住遺體。（記者顏宏駿翻攝）

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