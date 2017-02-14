賞櫻團車禍釀33死 監理站︰遊覽車無連續駕駛問題

國道五號昨天（13日）發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸今天（14日）曝光，車頂遭削斷、車頭因撞擊力道強大而扭曲變形。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14 13:16

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北蝶戀花旅行社武陵賞櫻團，昨天晚上發生33死重大車禍，蝶戀花旅行社是向桃園市友力通運公司租用遊覽車，桃園區監理站、桃園市政府勞動檢查處今天分別前往友力通運位於桃園市桃園區、新屋區營業場所檢查，初步認定，出事的遊覽車屬於靠行的遊覽車，並沒有連續駕駛問題，此外，出事的遊覽車，去年12月才完成定檢，目前尚有1件違規未結。

友力通運位於桃園市桃園區、新屋區的營業場所，昨天都拉下鐵門停止營業，但勞檢、監理單位仍然帶回相關資料進行比對。

桃園監理站長周景朗表示，監理單位對於疲勞駕駛的認定是以連續駕駛時間來計算，出事的遊覽車昨天只有跑武陵賞櫻團行程，駕駛到達目的地後有充足的休息時間，因此，沒有連續駕駛的問題。

桃園市政府勞動檢查處長周賢平表示，友力通運公司投保人數只有3人，遊覽車都為靠行，沒有雇傭關係，至於友力通運是否違反相關規定仍待釐清。

出事的車號ZZ-780遊覽車，1998年4月出廠、去年12月完成定檢，下次定檢日期為4月16日，車輛有9件違規已經結案，1件逾期檢驗罰鍰未結案，駕駛人康育薰則有2件違規未結案，分別是未繫安全帶及行駛高速公路輪胎胎紋深度不符規定。