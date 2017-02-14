國旅團收入是中客兩倍 過勞讓運將心驚

2017-02-14 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團車火禍事故引發外界對於國旅團經營方式的關注，有遊覽車司機接受媒體訪問，表示國旅團收入較高，可達中客團2倍，但工時長太過勞累，駕駛們工作環境堪慮。

《蘋果日報》報導，一名40歲的吳姓遊覽車司機表示，國旅團日收入約1500元到3000元不等，雖然收入高，但長途開車考驗司機體力。另一43歲的洪姓遊覽車司機指出，中客團一天800元，國旅團1500元收入達2倍，但出車一整天，中途也無法好好休息，非常辛苦。

報導指出，洪姓遊覽車司機說，國外長途旅程會配有兩名駕駛，輪流休息，但台灣則無，國旅駕駛只能自己調整休息時間。