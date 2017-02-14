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6人行4人罹難 坐最後一排逃死劫

2017-02-14  13:07

〔記者林惠琴／台北報導〕國道5昨晚發生重大翻車意外，一名正在台北醫學大學附設醫院救治的62歲傷者黃魏月秀，因為骨折等情況，仍持續住院治療中，其女兒今天在加護病房外受訪時說，母親與三五親友一行共6人一起出遊，結果目前只剩下坐在最後一排的母親與坐在她旁邊的舅媽倖存，暫時不敢告訴母親這個壞消息，怕影響情緒。

黃魏月秀的女兒表示，事發當時，已經快要抵達台北，母親正與坐在旁邊的舅媽開心聊天，沒想到突然遭到重物壓住，但母親似乎沒有意識到發生重大事故，沒有受到驚嚇的感覺，到院時仍有意識，送到醫院聽別人敘述才知曉出事了，不過，雖然母親情況相對穩定，尚須治療，因此不敢讓她其他友人罹難的訊息，以免情緒受影響，可能等手術完成，評估狀況穩定再告知。

「真的很幸運，上天有保佑！」黃魏月秀的女兒指出，坐在最後一排的母親傷況相對輕微，事發當時，接獲消防局通知，就立刻打電話給母親，而她也接了，直說「沒事」，自己終於放心，舅媽則被送往其他醫院。

黃魏月秀的女兒說，舅家住在蝶戀花旅社附近，約2、3年前起，母親開始參加一日遊的行程，每個月大約1至2次，甚至還會與爸爸一起去，此次行程氣氛也非常好，不料卻發生意外。

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  • 台北醫學大學附設醫院共收治3名國道翻車意外傷患。（記者林惠琴攝）

    台北醫學大學附設醫院共收治3名國道翻車意外傷患。（記者林惠琴攝）

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