坦承汰劣做不夠！賀陳旦：將撤銷業者營業執照

交通部長賀陳旦（左二）今日對外說明國道遊覽車發生後，對於業者的相關處理（圖：公路總局提供）

2017-02-14 12:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道5號昨晚發生賞櫻團重大車禍，交通部長賀陳旦表示，這件事件暴露出交通部對相關業別管理不夠嚴厲，並提出4點說明，包含依公路法77條在發生重大違規情節時，撤銷友力通運遊覽車的營業執照；遊覽車評鑑被評為丙、丁等業者再去調查，丁等2週內去了解改善情況，丙等則以2個月為限，如果限期改善沒做好，就依照公路法47條，停止業者部分營業甚至是停止營業執照。

賀陳旦表示，事故肇事原因初步看來，道路條件不是真正原因，應該還是車和駕駛原因，過去交通部對於業者經營狀態，基於公共安全與品牌鑑別都有定期做評鑑，遊覽車每2年做一次評鑑，結果會提供給社會大眾及學校團體搭乘遊覽車時參考，這幾年評選比較好的業者已多數受到教育界肯定。

賀陳旦認為獎優方式已有初步效果，但必須承認過去對於汰劣做的不夠，經過這次沉痛教訓，必須把表現不好的業者，在社會上披露及嚴厲監督。

賀陳旦還說，事故也有可能是司機駕駛行為不夠檢點，或是當時身體狀況微恙，因此，未來將會把所有司機資料都拿出來比對調查，過去駕駛行為有不良紀錄，會請遊覽車公司重新檢討是否雇用該司機，呼籲業界必須在這時候跟政府共同配合，在管理監督司機行為上共同努力，讓社會安心。

賀陳旦說，可能基於競爭關係，相信某些個別遊覽車或旅行社會用薄利方式去搶客，像是把一日遊行程安排早出晚歸，讓民眾以為是俗夠大碗，但實際上可能都在冒著生命危險，司機服務態度也會受到影響。因此，觀光局接下來也會針對產品去做盤查，像是那些特別低價、行程時間特別長的行程，除要求業者遵守法規外，也會公布出來提醒大家不要採用這樣產品。