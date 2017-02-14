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麵攤旁驚見「輻射包」 消防員打開發現是…

2017-02-14  12:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市七堵區一家麵店今日中午發現一個寫著輻射等字眼的包包丟棄在店旁的桌子上，老闆擔心遭到恐怖攻擊，立刻通報119前往防護並做檢測。消防隊員持儀器檢測之後，發現輻射值為零，靠近一看發現是輻射防塵包，而不是輻射包，虛驚一場。

基隆市消防局獲報後，立刻派遣第二大隊長到現場指揮調度，並依防護流程拉起封鎖線，派車警戒。

消防隊員穿好防護衣，持儀器檢測，數值為0，將包包打開之後，發現裡面裝有防護衣、護目鏡等物品，懷疑是民眾亂丟政府發放的防護衣，才會造成誤會虛驚一場。

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  • 七堵消防分隊小隊長確認物品無輻射值後，打開檢視，發現輻射防塵包。（記者吳昇儒攝）

    七堵消防分隊小隊長確認物品無輻射值後，打開檢視，發現輻射防塵包。（記者吳昇儒攝）

  • 基隆市七堵區一家麵店發現輻射防塵包，虛驚一場。（記者吳昇儒攝）

    基隆市七堵區一家麵店發現輻射防塵包，虛驚一場。（記者吳昇儒攝）

  • 消防人員將包包內物品一一取出檢查。（記者吳昇儒攝）

    消防人員將包包內物品一一取出檢查。（記者吳昇儒攝）

  • 輻射防塵包被誤認為輻射包，引起騷動。（記者吳昇儒攝）

    輻射防塵包被誤認為輻射包，引起騷動。（記者吳昇儒攝）

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