強冠黑心油求償 160人依食用量獲賠6至9千元
〔記者黃建華／高雄報導〕3年前發生的強冠公司販售劣質豬油案，刑責部分，強冠公司董事長葉文祥去年8月二審遭重判22年，現上訴最高法院審理，台灣消保會另代理強冠案237位被害人，提起團體訴訟求償2133萬元，高雄地院今天上午10點審結，判決強冠公司應賠償其中160人每人6000元至9000元不等，共計133萬1400元。可上訴。
台灣消保會副秘書長徐邦瀚說，消保會根據食品衛生管理法，幫消費者提起財產與非財產的損害賠償，每個人3萬元，再加上消保法第51條，3倍罰金，幫消費者提出一人9萬元損害賠償，對判決結果相當遺憾，接到判決書後，會評估是否要上訴，幫消費者爭取最大權益。
徐邦瀚表示，強冠去年跟3811人和解，每人賠償6000元，共2286萬元，至今仍未拿到和解金。
台灣消保會是在2015年7月間，代理全國上萬名、近百所校園師生，向頂新、正義、北海及強冠4家油商提告，請求每人9萬元、合計37億元賠償金，並委任律師分頭向台北、彰化、台南及高雄等地法院提起團體訴訟。
其中，由高雄地院審理的強冠公司姿態最低，一開始就主動尋求和解，去年7月經消保會居中協調，4087位消費者中，共有3811位師生同意以每人6000元與強冠和解，總額約2286萬餘元，另有237人不願和解，堅持強冠公司應賠償每位消費者9萬元，並交由司法判決。
高雄地院審理認為，這237人中有部分是素食者，另有一部分無法提出有食用強冠產製豬油的證明，剔除這些人後，剩下的160人才可獲賠償。
法官依據每人食用的豬油產製品，與吃下的劣質豬油含量多寡等標準，將160人區分為3類，第一類是吃下奇美熟水餃的15位消費者，因熟水餃中僅水餃皮含有劣質豬油成分，損害較輕微，判決強冠應賠償每人6000元；第二類是吃到紅蔥頭肉的106人，每人獲判賠8400元；第三類則是吃到香蔥麵包的39人，因麵包中使用劣豬油含量較高，每人獲判賠9000元。
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標題：強冠黑心油求償 160人依食用量獲賠6至9千元
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