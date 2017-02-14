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友力通運遊覽車被撤照 黃姓負責人︰了解中

2017-02-14  12:49

〔記者李容萍／桃園報導〕國道5號發生遊覽車翻覆釀成33死悲劇，遊覽車所屬的友力通運有限公司，因情節重大即起被交通部撤銷遊覽車營業執照，包括勞動部職安署會同桃園市政府勞動檢查處人員、監理人員今天上午前往友力公司位在桃園市新屋區的公司稽查，將追查遊覽車是否靠行？是否有超時工作等情形？

而黃姓負責人上午返回公司面對媒體詢問，低調表示還在「了解中」，其餘不願多談。

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  • 肇事的友力通運遊覽車被撤照，圖為友力位於桃園新屋的公司。（記者李容萍攝）

    肇事的友力通運遊覽車被撤照，圖為友力位於桃園新屋的公司。（記者李容萍攝）

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