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驚悚！婦人過馬路 慘遭貨櫃車輾斃

柯婦慘遭貨櫃車輾斃，腳踏車還被壓在車輪下。（記者湯世名翻攝）

2017-02-14  12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕視線死角釀禍？彰化縣伸港鄉一名74歲柯姓婦人牽著腳踏車穿越十字路口時，正好一輛綠燈起步的貨櫃車林姓司機疑未發現婦人，右前輪將婦人輾過，婦人胸部嚴重受創，當場死亡，家屬悲傷痛哭。林姓司機向到場處理的員警表示「未看到婦人」，警方懷疑是貨櫃車視線死角釀禍，除將司機依業務過失致死移送法辦，並進一步釐清實際肇事原因。

和美警分局調查，這起死亡車禍發生在本月10日下午4時許，在伸港鄉定興社區當志工的柯姓婦人，當天在社區與志工們一起搖元宵，活動結束後，柯婦牽著腳踏車行經彰新路七段十字路口處時，正好路口號誌從紅燈變換成綠燈，一輛在路口處停等的貨櫃車同時起步，右輪當場將柯婦連同腳踏車輾過，林姓貨櫃車駕駛發覺有異趕緊停車並下車查看，赫然發現柯婦被壓在輪下，已無意識。

警方及消防單位據報都派員趕往現場，惟柯婦胸部嚴重變形，已當場死亡，家屬接獲通知趕來現場發現慘狀時都傷心痛哭。警方調查43歲林姓貨櫃車司機並無酒駕，訊後依業務過失致死移送法辦。

柯婦親友痛心說，不久之前柯婦才在社區慶祝元宵搖湯圓，沒想到沒多久就冤死車子底下，柯婦身體硬朗健步如飛，發生意外天人永隔，令人無法接受。

相關影音（警方提供）

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  • 柯婦過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，畫面驚悚。（記者湯世名翻攝）

    柯婦過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，畫面驚悚。（記者湯世名翻攝）

  • 柯婦過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，畫面驚悚。（記者湯世名翻攝）

    柯婦過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，畫面驚悚。（記者湯世名翻攝）

  • 柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，腳踏車也變形。（記者湯世名翻攝）

    柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，腳踏車也變形。（記者湯世名翻攝）

  • 柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，腳踏車也變形。（記者湯世名翻攝）

    柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，腳踏車也變形。（記者湯世名翻攝）

  • 柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，現場聚集民眾關切。（記者湯世名翻攝）

    柯婦牽腳踏車過馬路時，慘遭貨櫃車輾斃，現場聚集民眾關切。（記者湯世名翻攝）

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