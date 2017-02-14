規避販毒罪責？ 毒蟲誇稱每天喝30包毒咖啡

2017-02-14 12:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕不少毒蟲利用美術館周遭高級住宅區的嚴格門禁，藏身其中，高市刑大獲報某大樓社區其中一戶常瀰漫K煙臭味，經查竟是劉姓藥頭所住，劉男去年才被查獲持毒500包，警方發動搜索又查扣109包毒咖啡、366粒一粒眠等毒品，劉男遭聲押獲准。

刑大偵六隊今日宣布破案並表示，近來頻頻接獲報案，指有藥頭藏身美術館周遭高級住宅區，利用管制嚴格的門禁掩護，涉嫌持毒、販毒、吸毒，還有美術館的社區住戶組成K毒惡臭受害聯盟串聯反毒，引起刑大與鼓山警方的重視。

鄰居住戶向警政信箱投書，抱怨常聞到惡臭味，刑大立刻展開調查，發現曾被鹽埕警方查獲藏毒500包的劉男（24歲）出入大樓，進而查出劉男寄住謝姓乾姊（27歲）租處，警方持搜索票進入大樓搜索，在劉的房間查獲大批毒品862.78公克。

打零工的劉男否認販毒，辯稱一天需喝20至30包毒品咖啡提神，因毒咖啡包內驗出MDMA成份，警方打臉他「一天喝這麼多沒掛」？對於劉男的供詞，檢警持保留態度，果然法官也不相信，將劉男諭令收押。

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