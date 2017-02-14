| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問 日本驚傳巴士火燒車 16人驚恐逃生 業者稱司機無過勞 女兒駁斥：已連上16天班 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

規避販毒罪責？ 毒蟲誇稱每天喝30包毒咖啡

2017-02-14  12:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕不少毒蟲利用美術館周遭高級住宅區的嚴格門禁，藏身其中，高市刑大獲報某大樓社區其中一戶常瀰漫K煙臭味，經查竟是劉姓藥頭所住，劉男去年才被查獲持毒500包，警方發動搜索又查扣109包毒咖啡、366粒一粒眠等毒品，劉男遭聲押獲准。

刑大偵六隊今日宣布破案並表示，近來頻頻接獲報案，指有藥頭藏身美術館周遭高級住宅區，利用管制嚴格的門禁掩護，涉嫌持毒、販毒、吸毒，還有美術館的社區住戶組成K毒惡臭受害聯盟串聯反毒，引起刑大與鼓山警方的重視。

鄰居住戶向警政信箱投書，抱怨常聞到惡臭味，刑大立刻展開調查，發現曾被鹽埕警方查獲藏毒500包的劉男（24歲）出入大樓，進而查出劉男寄住謝姓乾姊（27歲）租處，警方持搜索票進入大樓搜索，在劉的房間查獲大批毒品862.78公克。

打零工的劉男否認販毒，辯稱一天需喝20至30包毒品咖啡提神，因毒咖啡包內驗出MDMA成份，警方打臉他「一天喝這麼多沒掛」？對於劉男的供詞，檢警持保留態度，果然法官也不相信，將劉男諭令收押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 劉男藏毒美術館高級住宅區被查，誇稱每天吸毒30包，被警方打臉，遭法官裁押。（記者黃良傑翻攝）

    劉男藏毒美術館高級住宅區被查，誇稱每天吸毒30包，被警方打臉，遭法官裁押。（記者黃良傑翻攝）

  • 刑大偵六隊查獲845公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

    刑大偵六隊查獲845公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒咖啡 毒蟲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：規避販毒罪責？ 毒蟲誇稱每天喝30包毒咖啡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.