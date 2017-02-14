水晶石會保庇？通緝犯不離身，結果仍是.......
2017-02-14 12:34
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局健康派出所員警，巡邏發現一輛自小貨車擅自加裝後座，攔查告發時，意外發現陳姓駕駛是2年多前被通緝的竊盜罪通緝犯，有趣的是，陳男隨身攜帶數條水晶石手鍊，他還自誇說，水晶石是幸運物，可以庇佑他平安，讓他順遂度過這2年多時間，至於被警方查獲，是否水晶石失效？他沒有多加解釋，只說「還是要面對（1年徒刑）」。
健康所員警是在上週三於南區忠明南路與南平路口，發現45歲業工的陳姓男子，駕駛的自小貨車擅自加裝後座，警方攔查發現，他是台中地檢署於2014年11月發佈的竊盜通緝犯，他判刑1年未到案執行，警方附帶搜索時，在他身上發現數條水晶石手鍊，這些水晶石頗精緻，一看是高檔貨，他也解釋說，他花不少錢買水晶石。
陳男還說，坊間命理大師說，水晶石具有能量，是他的幸運物，他遂花大錢買了水晶石手鍊護身，他認為效果很好，這兩年多來，他運勢不差，平安順遂，至於因貨車違規而被警方查獲通緝，是否水晶石失效？他沒有詳加解釋，他一度宣稱不知道自己被通緝，但警方不相信，他又改口說，他還是得面對1年的徒刑，全案解送地檢署。
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