為了查「追蹤名單」改臉書年齡 越男涉指交少女不起訴

2017-02-14 12:29

［記者黃欣柏／台北報導］從越南漂洋過海來台工作的阮姓男子，涉嫌於前年8月間，邀外表成熟艷麗的15歲少女小瑾（化名）一起返回住處後，以手指插入陰道方式與小瑾偷嚐禁果，事後被告上警局，但檢方發現小瑾曾為了使用「查詢追蹤名單」而將臉書上的年齡資料修改為18歲，且阮男無其他管道可知悉小瑾未成年，今據此將阮男不起訴。

檢警調查，阮男與小瑾是同事關係，彼此互有好感，前年8月間同日休假的兩人相約到淡水遊玩，接著又到阮男租屋處看電視，此時阮男情不自禁伸手撫摸小瑾胸部及下體，並將手指插入小瑾陰道，但隨即在小瑾出言抗拒下作罷。

隔天小瑾傳訊向女友人爆料，指自己遭阮男指姦，警方初步採證後將阮男送辦，但檢方偵查後發現，小瑾雖曾告訴阮男自己就讀高中一年級，但阮男對台灣的學齡並無完整認知，另兩人雖曾互加臉書以便聯絡，但小瑾過去曾為了必須年滿18歲才能使用的「查詢追蹤名單」功能而謊報年紀，阮男實無從得知對方未滿16歲。

此外檢方勘驗醫院驗傷報告與監視錄影畫面後，發現小瑾處女膜並未受損，且在離開阮男住處時仍神情自若，絲毫不像剛被侵犯，且小瑾也自承阮男在她出言抗拒後即未繼續侵犯，據此認定阮男主觀上無性侵小瑾之故意，應予不起訴。