國道1號83公里 3車清晨追撞釀3傷
2017-02-14 12:28
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局今天清晨5時42分獲報，國道1號南下83公里處發生大貨車、自小客車與小貨車等3輛車追撞的事故，現場有2名傷者自行脫困，還有1人受困車內，經楊梅消防分隊隊員救出後送醫。
警、消調查，車禍發生後，小貨車前檔被自小客車後側擠壓，擋風玻璃全碎，車體變形，小貨車司機陷困方向盤與駕駛座內，救援的隊員立刻穩定車輛與破壞副駕駛座門，讓EMT救護隊員接近司機，經評估司機有脫水與疑似內出血情形，立即協助脫困同時給予氧氣治療與打上點滴輸液治療。
另一方面，在場消防隊員在穩定車身、利用破壞器材與頂昇器材，創造脫困空間，順利以長背板讓受困司機得以脫困。
3名傷者受醫後生命徵象穩定、意識清楚，其中有1人頭部有撕裂傷、擦傷，可自行走動，最後脫困後送的小貨車司機大腿變形，肢體多處擦傷。至於車禍發生原因另由國道警察調查中。
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