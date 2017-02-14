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偷車賊被捕 下跪哭喊求姐給錢

2017-02-14  12:24

［記者許展溢／苗栗報導］一輛黑色馬自達2月初在新竹縣遭竊，嫌犯更從新竹市偷來車牌懸掛，竹南警分局循線，前天將45歲張姓男子逮捕到案，張男卻向警方要求連絡姊姊到派出所見他，姊姊一氣，將他痛罵一頓，便要離去，張男竟一聲跪下，哭喊「姊姊救我，可以給我錢？」

警方指出，前天在苗栗市發現這輛黑色轎車為失竊車輛，隨即派員附近埋伏前天上午看見張男形跡可疑，走到駕駛座旁，東張西望，偷偷摸摸的拿出鑰匙要開車門，員警立刻上前逮人。

警方表示，車裡還有2面從頭份市偷來的車牌，張男起初否認犯案，但後來自知逃不了，只好坦承犯行，並要求員警聯絡姊姊來看他。

警方說，張男姊姊到派出所後，要他好好配合警方偵辦。張男便請求姊姊「要照顧好媽媽」，姊姊一氣，對著張男大罵，「一直以來都是我在顧，你是什麼時候照顧到媽媽」，便憤而離去。

警方指出，張男看到姊姊要離去，跪下大哭，向姊姊喊「救我、救我」，竟還說「可以給他錢好嗎？」讓警方看到都傻眼，昨天訊後將他依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 張男偷偷摸摸想要開啟車門，馬上遭警方識破。（記者許展溢翻攝）（記者許展溢攝）

    張男偷偷摸摸想要開啟車門，馬上遭警方識破。（記者許展溢翻攝）（記者許展溢攝）

  • 警方在車上發現張男還從頭份市偷來2面車牌。（記者許展溢翻攝）（記者許展溢攝）

    警方在車上發現張男還從頭份市偷來2面車牌。（記者許展溢翻攝）（記者許展溢攝）

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