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國5車禍彎道有問題？ 高公局：符合路線設計規範

2017-02-14  12:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國5車禍死亡人數目前已33死11傷，這處路段不是國5接國3的南港大彎道第一次發生事故，民國104年也曾發生事故。交通部高公局表示，這處路段已經通車多年，路線都符合設計規範，如果設計真的有問題，之前有事故時就會去改善，不可能等到現在。

不少用路人都說車禍地點駕駛要先左彎然後接右彎，許多司機行經時都會擔心，沒注意可能就會發生危險。高公局表示，先左彎再右彎跟路線與地形有關，不過還是會符合設計規範，包含內側路肩寬1.2公尺、外側1.8公尺，匝道主線依標準有3.5公尺至3.65公尺，道路寬度足夠，依照限速行駛應相當安全；如果沒有符合設計規範，出事就會有國賠的問題。

另外，在進入匝道前都有設置速限40公里跟注意轉彎的號誌牌提醒駕駛，高公局表示，之後如果有需要，仍會再去檢視該路段。

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  • 國5車禍死亡人數目前已33死11傷，彎道有問題？ 高公局：符合路線設計規範。（記者羅沛德攝）

    國5車禍死亡人數目前已33死11傷，彎道有問題？ 高公局：符合路線設計規範。（記者羅沛德攝）

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