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賞櫻之旅遇死劫！恩愛夫妻生死兩隔

連國淵、林秀滿夫婦，昨參加蝶戀花旅行社的武陵賞櫻行程，回程不幸遇到重大翻車意外，夫妻生死兩隔，連國淵傷勢嚴重。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  12:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕家住新北市新店區的連國淵、林秀滿夫婦，昨天參加蝶戀花旅行社的武陵賞櫻行程，回程不幸遇到重大翻車意外，32年夫妻生死兩隔，先生目前還在加護病房與死神搏鬥，女兒悲痛地說，爸媽感情非常好，從小沒見過兩人吵架，「媽媽不高興的時候，爸爸都會讓她」，現在只能祈禱爸爸的狀況能夠好轉。

當地安和里長劉淑美說，早上一知道連國淵、林秀滿夫婦遇劫，社區大家都不敢相信，兩人與鄰居相處和樂，尤其是大家口中的「阿滿」林秀滿，平常積極參與社區活動，熱心助人，還在學校當社工，街坊鄰居都很喜歡她，真是人生無常。

劉淑美說，連國淵在鐘錶公司擔任維修師傅，個性比較沉默內向，夫妻倆平常會牽著手散步，恩愛令人羨慕，兩人將兩個女兒拉拔長大後，經常參加國內外旅遊，前陣子才從中國回來。

連國淵姊姊說，兩人在國內常常參加蝶戀花旅行社的一日行程，可能是連國淵同事介紹，價位也算合理，不料這次發生意外，林秀滿在車禍第一時間就死亡，連國淵也是傷勢嚴重，目前仍在北醫附醫重症病房觀察中。

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  • 連國淵和林秀滿夫妻鰜鰈情深，在風景名勝留下儷影。（記者翁聿煌翻攝）

    連國淵和林秀滿夫妻鰜鰈情深，在風景名勝留下儷影。（記者翁聿煌翻攝）

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