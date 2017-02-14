驚險！國光客運賞櫻專車撞山壁 40乘客無傷

國光客運賞櫻專車，今天上午10點多行經大同鄉南山路段時擦撞山壁，所幸沒人受傷。（圖由讀者提供）

2017-02-14 12:11

［記者江志雄／宜蘭報導］國光客運宜蘭通往武陵農場的賞櫻專車，今天上午10點多上山途中，行經大同鄉南山路段時，疑因會車不慎，車子撞上山壁，車輪掉進山溝，所幸40名乘客無人受傷，國光客運派接駁車搭載繼續行程。

國光客運賞櫻專車開進大同鄉南山村第2個彎道，與對向來車會車，右後輪掉進路旁山溝，一度動彈不得，國光客運公司獲報，派出南山村備用車就近接駁，搭載乘客前往武陵農場，受困班車不久後也自行脫困。

蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨晚結束行程北返，遊覽車在國道5號接國道3號南下車道邊坡翻覆，造成33死11傷，震撼各界，國光今天這起擦撞意外，引起一陣虛驚。