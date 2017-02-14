遊覽車翻車33死 下午解剖司機遺體

2017-02-14 12:08

［記者黃捷／台北報導］台北市蝶戀花旅行社遊覽車昨晚9點多結束滿武陵農場賞櫻團行程，返程失控翻落邊坡，造成車內33人罹難、12人輕重傷，駕駛康育薰也不幸已身亡。檢警為釐清案情，預定今天下午1點半，於台北市第二殯儀館解剖大體，採集血液及胃中殘留物化驗，調查是否有藥物或酒精反應。

士林地檢署指出，除了康育薰是否有飲酒及服用藥物，因該賞櫻團於早晨6點半從台北集合出發，至晚間9時許事禍發生，康育薰已連續工作約15小時，是否因超時工作疲勞駕駛，也會一併調查。

此外，該輛遊覽車車齡已近19年，雖業者有依規定每年驗車3次，最近一次驗車是在士林監理站完成，檢查紀錄皆合格，但車輛是否發生故障，及車體、內裝有無改裝情形，仍是調查重點。