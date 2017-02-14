柯文哲至靈堂致哀 消保官協助家屬處理賠償事宜

2017-02-14 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕蝶戀花旅行社「武陵賞櫻一日遊」旅行團昨行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡，造成33死、11人輕重傷的慘劇。台北市長柯文哲今前往台北市第二殯儀館致哀，並到家屬休息室慰問。

除了發放慰問金，北市府也在二殯設立家屬服務中心；柯文哲說，各單位已派人員進駐，家屬的需要可以在這裡（指家屬服務中心）處理。

柯文哲在北市社會局長許立民陪同下，進入聯合靈堂致哀，隨後也向家屬致意。柯文哲受訪時表示，大概目前知道死亡是32人（最新消息為33人），其他還在醫院救治，消防局已在今天稍早的第一次會議中報告過整個事件。

柯文哲指消防局會發布事件經過新聞稿，「詳情在裡面會有」，而北市府也已經請法務局消保官先跟家屬接觸，但「因為現在還在等科學的鑑定結果出爐，確定責任歸屬後，才有辦法處理賠償的問題。」

有媒體問，是否會對旅行社進行懲處，因為第一時間都找不人，甚至不清楚民眾的身分，柯文哲回應表示，如何確保每一次遊覽車出遊的名單，要怎麼掌握，「觀傳局會再跟交通部觀光局進行研議」，看要如何建立系統。

昨晚事件發生後，柯文哲在第一時間趕往應變中心坐鎮。柯文哲認為，此次各局處的表現都很好，「因為我們都有分工」，副市長到第一線、市長在應變中心，柯指「各局處每次都有檢討報告，所以長期下來整個通訊系統」，從急救、運送到整個殯儀館的處理，表現得都很好。