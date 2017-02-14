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業者稱司機無過勞 女兒駁斥：已連上16天班

2017-02-14  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕針對國道5號遊覽車翻覆意外，旅行公會發言人李奇嶽與蝶戀花旅行社業者，稍早至第二殯儀館向家屬道歉、說明。李奇嶽表示，康姓司機在此行前已休假兩天，應無過勞。但司機女兒出面反駁，稱父親「除夕上班到昨天。」

綜合媒體報導，對於外界質疑事故原因是否因司機超時工作，李奇嶽回應，司機在昨日出班前已休假兩天，應與過勞無關。但康姓司機女兒卻對外表示，父親只有在除夕前1天休假，之後一路上班到昨日，等同連上16天。

康女表示，父親為維持家計，幾乎每天開車工作，原本想說家中只剩妹妹在讀書，父母就快不用在這麼辛苦，如今卻發生這樣的意外

康女還提到，昨天與母親趕到萬芳醫院卻找不到人，後來得知，沒送醫可能就得到第二殯儀館找人，讓他們的心當場涼了一截。到二殯確認父親不幸罹難後，家人都感到相當崩潰，令他們難以接受。

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  • 蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）到第二殯儀館向家屬說明，圖中為中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽。（記者王藝菘攝）

    蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）到第二殯儀館向家屬說明，圖中為中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽。（記者王藝菘攝）

  • 國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（記者黃耀徵攝）

    國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（記者黃耀徵攝）

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