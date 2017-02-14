國道翻車事故 仍有5人身分待確認

2017-02-14 12:05

［記者黃捷／台北報導］台北市蝶戀花旅行社遊覽車昨晚結束武陵農場賞櫻團行程，回程行經國道5號接國道3號南向匝道0公里處彎道時，失控翻落邊坡，造成33人罹難、12人輕重傷，士林地檢署指派檢察官、法醫連夜相驗，其中26具遺體及隨身財物已發還家屬，但仍有5具遺體無法確認身分，將採集DNA比對。

昨晚事發後，士檢主任檢察官吳怡明立刻率隊前往現場蒐證，相驗時，除指派另4名檢察官督同2名法醫，另也向台北地檢署請求2名法醫支援，分別前往台北市立第二殯儀館、萬芳醫院進行大體相驗，檢察長張清雲也親臨第二殯儀館坐鎮指揮。

昨晚確定32人因事故死亡，檢察官、法醫歷時近6小時連夜相驗，於今晨7時全數相驗完畢；上午9時許另有名傷者因失血過多，併發多重器官衰竭不治，稍早也已相驗完畢。

士檢同時啟動被害人保護機制，由犯罪被害人保護協會士林分會秘書周王芷家偕同志工多人，同時至相驗現場進行關懷與慰問，提供被害人家屬必要的法律諮詢。