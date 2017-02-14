33人命喪國道 檢察官勘驗車體殘骸

檢警正在勘驗車體。（記者吳政峰攝）

2017-02-14 11:57

〔記者吳政峰／台北報導〕昨晚（13日）9時許，國道五號北上接國道三號南下引道，一輛遊覽車過彎翻覆，造成33人死亡、11人受傷，車頂遭擠壓潰縮，許多乘客當場死亡，士林地檢署主任檢察官吳怡明今天（14日）上午11時，帶隊勘驗車體殘骸，釐清真相。

遊覽車上的行車記錄器顯示，過彎當下時速為60公里，高於限速40公里，但是否超速而釀禍，或是駕駛康育薰疲勞開車所致，因康育薰已身故，只能靠現場跡證與傷者供詞拼湊。

遊覽車的輪胎均未洩氣，初步排除爆胎肇禍。

吳怡明與刑事人員正在檢視殘骸，特別關注受創嚴重的車頭，盼能找出事故關鍵。