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情節重大 交通部宣布撤銷友力通運營業執照

交通部長賀陳旦宣布，即刻起撤銷友力通運營業執照。（記者王煒博攝）

2017-02-14  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆案，除了旅行社蝶戀花將接受調查並負起相關責任外，該車輛所屬的「友力通運」，已遭到交通部撤銷業營執照。

因意外發生原因可能為司機過勞、超時工作，疲勞駕駛所導致，桃園市勞動局今日前往友力通運進行勞檢。交通部長賀陳旦則宣布，因事故情節重大，即刻起撤銷友力通運營業執照。

此外，交通部也將對遊覽車評鑑丁等的業者進行稽查，若未改善，兩週內停止部分營業或撤銷執照；丙等業者則以兩個月時間處理。交通部也呼籲民眾不要購買低價旅遊團，遊覽車資訊也會在一個月內納入資訊平台管理。

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