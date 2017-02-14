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方美霞參加賞櫻團遇死劫 鄰居訝異、難過

2017-02-14  11:54

［記者謝武雄／桃園報導］台北市蝶戀花旅行社賞櫻團，昨天晚上發生32死重大車禍，其中，家住桃園市桃園區寶慶路上大型社區、50歲的方美霞不幸罹難，社區管委會表示，方美霞與媽媽同住，由於方美霞在上班，平常較少碰面，反而是她媽媽和鄰居比較熟，印象中，方美霞很客氣，發生這樣的事情，大家都很難過。

管委會說，只知道方美霞和媽媽住在社區，有兒女在國外，平常方媽媽早上6點多就會到社區中庭和鄰居運動，今天早上有鄰居看到方美霞的媽媽，但並沒有去運動，也沒有在家中，可能是到台北處理善後事宜。

管委會表示，中國江山社區共有600戶，桃園市政府社會局、里辦公室通知這個訊息後，所有的委員們都很訝異、難過，未來，也會盡力協助處理善後事宜。

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  • 參加賞櫻團卻不幸遭遇死劫的方美霞，與媽媽住在桃園區寶慶路社區。（記者謝武雄攝）

    參加賞櫻團卻不幸遭遇死劫的方美霞，與媽媽住在桃園區寶慶路社區。（記者謝武雄攝）

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