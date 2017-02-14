欺負殘障者 2身健男子各判4月
2017-02-14 11:48
［記者楊政郡／台中報導］何、鍾兩男子，知道賣彩券的劉男是身障者不良於行，去年4月28日在台中火車站前，由何某熱心攙扶、協助劉上廁所，鍾男趁空隙偷走劉某電動輪椅內現金3300元，讓人心寒的是，何某看見鍾男已經得手，就放手任由劉某跌坐在廁所地板，然後2人到一旁空地分贓，台中地院判處2人各4月徒刑，不法所得3300元追償。
判決書指出，31歲男子鍾志斌、53歲何文慶，明知劉男是身障者，平常在台中火車站附近賣彩券、口香糖為生，105年4月28日下午5時許，上前搭訕，還好心說要協助劉男上廁所，先由鍾男協助劉攙扶上公共廁所，回程則由何某協助攙扶，而鍾某則趁空隙偷走劉掛在電動輪椅的錢包，內有現金3300元。
而何某原本攙扶著劉男，遠遠看到鍾男得手，且往反方向跑了，他也立即丟下劉男，認為劉男跌倒在廁所地板，然後與鍾男會合，就在台中火車站旁咕咕霍夫麵包店前分贓，何分到600元，鍾分到2700元。
鍾男到案後坦承犯行，但何男卻矢口否認，辯稱不認識鍾男，也沒分到600元，是鍾叫他幫忙劉上廁所，他弄一弄就走。
可是法官認為，何男既然好心幫忙，怎又會在中途放手，任由劉男跌倒？一點都不像是在幫忙，而是幫倒忙，是卸責之詞。
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