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涉做假帳包商聲押 法院裁定請回

2017-02-14  11:47

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨立委林俊憲去年爆料中華電信雲端資料中心包商利晉工程，要求下游包商閤泰金屬簽假合約、作假帳，挪1300萬元行賄中華電信高層，雖利晉及中華電信均否認；新北地檢署昨指揮調查局北機站，針對假帳部分調查搜索，約談利晉總經理鍾鴻裕等人，檢方訊後聲押鐘男及張姓財務，法院裁定請回。

去年10月間，林俊憲召開記者會，台北市議員王威中、閤泰金屬負責人孫念慈均出席並指，利晉要求承包外牆帷幕工程的閤泰金屬簽假合約，匯出1300萬餘元工程款，再由孫念慈領出，親自交由鍾鴻裕，孫當時還說：「利晉的講法是，他們要付給中華電信高層」。

林俊憲並指，利晉涉嫌透過行賄，讓原本工期700天、42億元的工程，前後展延7次共300天，只追加4600萬元預算，原本違約金1天800萬元，最後一毛都沒罰；中華電信及利晉均否認，利晉還在網站發出澄清要孫念慈更正其言論。

檢調也接獲檢舉指，鍾男於102年8月間，指示採購、財務、出納人員與閤泰簽假合約，將1300萬餘元匯入閤泰後，由孫領出親自交給鍾男。

檢調認為，鍾男等人涉犯偽造文書罪嫌、商業會計法及證券交易法，昨指揮北機站搜索利晉、閤泰及涉案人員住處，傳鍾、孫等6人到案說明，漏夜偵訊。至於有無行賄及1300萬款項流向為何？檢調表示仍須調查。

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  • 利晉工程總經理鍾鴻裕（右）。（資料照，記者王定傳攝）

    利晉工程總經理鍾鴻裕（右）。（資料照，記者王定傳攝）

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