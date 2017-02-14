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強冠黑心油求償結果出爐 160人各獲賠6千到9千

2017-02-14  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕2014年強冠公司販售劣質豬油案，台灣消保會代理237未被害人提起團體訴訟，今天上午10點高雄地院審結。強冠公司被判應賠償台灣消保會代理之237位被害人中的160人，每人6千到9千元不等，共計133萬1400元。可上訴。

《蘋果日報》報導，2015年7月，台灣消保會代理全國近百所學校師生，委任律師分別向台北、彰化、台南及高雄等地法院提起團體訴訟，對頂新、正義、北海及強冠提告。其中強冠主動尋求和解，4087位消費者中有3811位同意6000元和解條件，總金額約2286萬餘元。

報導指出，剩下的237人堅持強冠應賠償每位消費者9萬元，高雄地院審理後認為，這237人中，須剔除素食者以及無法提出食用強冠劣油證明者，剩下160人才得以獲得賠償。

報導指出，高雄地院法官將160人分成三類，第一是吃奇美熟水餃的15位消費者，由於僅水餃皮含有劣油，每人獲賠6000元，第二是吃紅蔥頭肉的106人，每人獲賠8400元，最後則是吃到香蔥麵包的39人，每人獲判賠9000元。

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  • 強冠工廠去年遭高雄地院強制執行拍賣。（資料照，記者洪臣宏攝）

    強冠工廠去年遭高雄地院強制執行拍賣。（資料照，記者洪臣宏攝）

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