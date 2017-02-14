老和尚騎機車迷航 竟從南投騎到苗栗通霄

2017-02-14 11:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕南投縣國姓鄉75歲廖姓比丘，平常都在南投修行，20多年來甚少出門。13日上午9點騎車欲出門前往彰化縣八卦山修行，不料因久未出門，找不到前往八卦山的正確方向，竟一路迷航騎了百餘公里往北騎到通霄，最後停在台一線路旁求援，幸好被員警發現，14日上午請熱心民眾協助將廖翁載回南投。